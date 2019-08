Dai Tiromancino alla P.F.M.: entra nel clou il cartellone di Marenia

Il programma di 'Marenia-Non solo mare 2019' si avvicina alla sua settimana centrale ricchissima di appuntamenti. Il palco in piazza Gorgona a Marina è in fase di allestimento per gli appuntamenti clou dal 14 al 19 agosto: sei serate all’insegna della musica e del divertimento, tutte a ingresso gratuito.

Il programma

Mercoledì 14 agosto alle 21.30: P.F.M. in concerto

La Premiata Forneria Marconi arriva a Marina sulle note della raccolta 'TVB-The Very Best', viaggio nel mondo musicale della storica band. In questo percorso sonoro sono rappresentati tutti gli album di studio: dal primo, 'Storia di un minuto', fino all’ultimo 'Emotional Tattoos'. E non mancheranno le canzoni di Fabrizio De André, tra rock e poesia. A cura diFondazione Teatro di Pisa.

Giovedì 15 agosto alle 21.30: Claudio Batta & Friends

Il comico Claudio Batta, noto per il personaggio calabrese Capocenere, 'l'enigmista' di Zelig Circus, divertirà il pubblico per un Ferragosto tutto da ridere! Sarà presente un'area dedicata a food truck. A cura di Confcommercio Pisa, CCIAA Pisa, Terre di Pisa.

Venerdì 16 agosto alle ore 21.30: Rememories anni '90

Una piazza in festa, una serata di musica, colori e sapori. Il Piazza Gorgona Festival è un revival dei nostalgici anni 80, della dance 90 e delle hits dei 2000. Una manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa. Da un’idea di Alessandro Trolese e Marco Cardinotti. A cura di Confcommercio Pisa, CCIAA Pisa, Terre di Pisa.

Sabato 17 agosto alle ore 21:30: Caporali Coraggiosi in concerto

L’unico Tributo dedicato a Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Caporali Coraggiosi è un omaggio al Tour dei 'Capitani Coraggiosi' che i due artisti hanno eseguito tra il 2015 e il 2016. A cura di Fondazione Teatro di Pisa.

Domenica 18 agosto alle ore 21.30: Finale Marenia’s Got Talent

Giurati della serata: Amaury Perez, Paolo Conticini, Mariella Nava. Si conclude il percorso del Talent che ha visto partecipare decine di artisti e concorrenti, novità dell'estate 2019. Iniziato lo scorso 22 luglio, è organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa e dal Comune di Pisa in collaborazione con l’agenzia di Spettacolo 'Retroscena', e l’associazione musicale 'Il Pentagramma'.

Lunedì 19 agosto alle ore 21.30: Tiromancino in concerto

Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e l’avvio delle date estive, i Tiromancino con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live per tutta l’estate. Nel concerto in piazza Gorgona, la band è pronta a regalare una serata emozionante, un viaggio tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite.