I concerti di aprile da non perdere nel pisano!

Alessio Bondì, una delle proposte cantautorali più interessanti del panorama italiano, in concerto a Pontedera. Alessio è palermitano ed è proprio in dialetto siciliano che scrive e canta i suoi dischi. Nivuru' è il suo ultimo album, uscito a novembre 2018.

In siciliano, 'Nivuru' significa Nero ed è il frutto del vissuto e di tutti gli ascolti sedimentati a partire dal suo primo lavoro 'Sfardo'.

'Nivuru' è un disco luminoso, un cesto di frutta matura, un tripudio di ombre e colori. Da sempre il nero ha assunto un significato ambivalente, di eleganza o lutto, prosperità o abisso ma, scientificamente, si manifesta perché non respinge nessuna luce: le assorbe tutte senza rilasciare alcun colore

La tracklist è la narrazione di un viaggio dentro la freschezza e la sensualità della Sicilia, terra di origine dell’artista palermitano, tra ritmi vivaci e sospensioni improvvise.

Sabato 6 aprile alle 21.15 il concerto del coro e dell'Orchestra dell'Associazione Corale Domenico Savio diretta dal Maestro Andrea Gorini. Il concerto è la tappa sul Litorale Pisano del festival di musica sacra 'I Quattro Concerti di Quaresima e Uno di Pasqua' organizzati in questo periodo dall'Associazione Il Mosaico, come momento culturale ma anche di preghiera e meditazione con il supporto della musica.

Sarà anche l’occasione, grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Francesco di Tirrenia e della Famiglia Madonna, proprietaria dell’edificio, di visitare la struttura espressione del Razionalismo Italiano realizzata su progetto di Ghino Venturi e recentemente restaurata dopo anni di oblio.