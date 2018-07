I concerti di luglio nel pisano da non perdere!

Questo mese a Pisa e provincia sarà possibile ascoltare dal vivo e ballare le hit di artisti conosciuti e apprezzati nel panorama musicale italiano e internazionale.

I protagonisti delle calde serate di luglio saranno testi inediti, ma anche 'gioielli' che da sempre cantiamo e ascoltiamo. Brani che fanno scatenare in pista, altri che fanno riflettere. Quindi schiarite la voce e preparatevi a cantare a squarciagola le vostre canzoni preferite.

Se avete qualche concerto da segnalarci potete farlo all'indirizzo mail: pisatoday@citynews.it.

Francesco De Gregori in concerto alle 11Lune di Peccioli Eventi a Pisa

„“Francesco De Gregori in concerto alle 11Lune di Peccioli Eventi a Pisa

„Si chiama semplicemente 'Tour 2018', il nuovo tour di Francesco De Gregori che lo vedrà protagonista del palcoscenico dell’Anfiteatro Fonte Mazzola.

De Gregori, l'11 luglio, sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.

La scaletta prevede i grandi classici di De Gregori ma anche 'canzoni nascoste'.

Francigena Melody Road: Duo Baldo in concerto Eventi a Pisa

„Una serata musicale briosa ed effervescente, l’unica per l’edizione 2018 del Festival della Via Francigena. Un regalo per il pubblico affezionato, nello splendido scenario del santuario della Madonna dei Bimbi di Cigoli.

Reduce da un tour americano di grande successo (36 date negli USA), e in procinto di partire per Taiwan, il Duo Baldo, violino e pianoforte, si esibirà live il 16 luglio alle ore 21.30, con il frizzante spettacolo 'CONdivertimentoCERTO' a ingresso libero.

ll Duo artistico ha provato a immaginare quello che può accadere se un musicista 'Serio' si trova a suonare con un altro musicista per il quale fare musica è anche 'giocare' (in Francese, Inglese e Tedesco si ha un unico termine per indicare suonare e giocare; solo in Italiano i termini sono distinti).