I concerti di luglio da non perdere nel pisano!

Ecco i concerti imperdibili di luglio:

Patty Pravo in concerto a Peccioli Eventi a Pisa

„Patty Pravo, artista camaleontica, ha saputo reinventarsi continuamente sia nella musica che nell’immagine, da idolo beat a interprete della canzone d’autore italiana.

La ragazza del Piper arriva a Peccioli il 10 luglio per una tappa del suo Red tour, che ha già toccato le più importanti città italiane.

„'Red', titolo del suo ultimo album, è composto da 10 canzoni inedite, tra cui Un po' come la vita (la canzone in gara al festival di Sanremo, scritta da Marco Rettani, Diego Calvetti, Briga, e Zibba e interpretata insieme allo stesso Briga), a cui hanno partecipato come autori Giuliano Sangiorgi con il pezzo Dove eravamo rimasti, Ivan Cattaneo.

Poi altri autori come il giovane talentuoso Giovanni Caccamo con Pianeti, Diego Calvetti (che si è occupato della produzione artistica del disco), Marco Rettani.

Un album magistralmente prodotto e interamente arrangiato dal Maestro e amico di Patty Pravo: Diego Calvetti, registrato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 prevalentemente presso gli studi del produttore a San Giminiano (Si).

Nel disco trova posto anche un personale ed etereo omaggio dell’artista ad un brano che proprio quest’anno compie 50 anni (1969/2019); canzone che in tutti questi 50 anni non è mai uscita dalla scaletta dei concerti live di Patty Pravo: Il Paradiso di Battisti e Mogol.