I Red Monkyes alla Route 66 di Asciano con il tributo a Slash

La Slash experience torna al Route 66 in via delle Sorgenti ad Asciano Pisano giovedì 9 gennaio per una super serata con i Red Monkyes e il loro tributo alla carriera del chitarrista col cilindro, dagli esordi a oggi, con tutti i nuovi singoli dal Tour 2019, passando per tutte le più importanti collaborazioni con Guns N' Roses, Myles Kennedy, Aerosmith, Queen, Lenny Kravitz e molti altri.

Una serata da non perdere preceduta dalla cena che avrà inizio alle ore 19.30. Porte aperte alla Route per il concerto dalle ore 22.30 con ingresso libero. Per maggiori info e prenotazioni 050.857126