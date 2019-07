Venerdì prossimo 12 luglio, in occasione del festival 'Luna 50' l'associazione 'Fanny Mendelssohn' propone l'evento 'Luna e notturno nell''800 pianistico, concerto di Maurizio Moretta'. L'appuntamento si svolgerà presso le Officine Garibaldi in via Gioberti, 39 a Pisa, ore 21:15, e vede in programma brani di Beethoven (Sonata al Chiaro di Luna), Chopin ( Notturni) Liszt (Notturno Sogno d’ amore), Mozart, Debussy.

Maurizio Moretta è risultato vincitore del primo premio al 7° Concorso Pianistico Internazionale 'Viotti' di Varallo, iniziando una carriera concertistica sottolineata da critiche lusinghiere che lo ha portato ad esibirsi in tutta Italia ed all'estero, per associazioni concertistiche prestigiose ed in numerosi teatri, Smetana Hall di Praga, Musikverein di Vienna, Laeiszhalle di Amburgo, Sala Felipe Villanueva e Teatro bicentenario (Messico), Sala Verdi di Milano, Teatro Manzoni di Milano, Palazzo Barberini e Chiostro del Bramante a Roma.

Ha collaborato in qualità di solista con prestigiose orchestre, quali: Wiener Mozart Orchester (Vienna), North Czech Philarmonic e Karlovy Vary Symphony Orchestra (Praga), Istanbul State Symphony Orchestra, Istanbul Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica di Stato del Messico, I Cameristi del Verbano, Orchestra Sinfonica Tchaikovsky (Mosca), Oradea State Philarmonic, Dinu Lipatti Philharmonic Orchestra (Satu Mare), Filarmonica Mihail Jora (Bacau), Filarmonica Nazionale Paul Costantinescu (Vidin), Orchestra Sinfonica di Grosseto, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Orchestra ICO della Magna Grecia.

Si consiglia la prenotazione visto il numero limitato dei posti. Per informazioni o prenotazioni contattare l’ Associazione Musicale Fanny Mendelssohn: cell. 3478509620 - 3476371189 / e-mail: associazionefanny@gmail.com

