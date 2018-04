Concerto di Pasqua con la Messa dell’Incoronazione di Mozart

Programma d’eccezione per il Concerto di Pasqua organizzato dall’associazione 'Il Mosaico' e dalla Compagnia di San Ranieri sabato 7 aprile alle ore 21.15 nella Chiesa di San Michele degli Scalzi. Sarà la Messa dell’Incoronazione di Mozart eseguita dalla Cappella Musicale del Duomo di Pisa diretta da Riccardo Donati a dare l’annuncio festoso della resurrezione di Cristo a conclusione dell’VIII ciclo dei 'Quattro concerti di Quaresima e uno di Pasqua' organizzati dai sodalizi pisani guidati da Riccardo Buscemi.

La Kronungsmesse sarà eseguita nella versione per soli, coro e pianoforte (con Chiara Mariani) e vedrà nel ruolo di solisti Jennifer Schettino (soprano), Rosa Manfredonia (contralto), Michi Matteo (tenore) e Giorgio Marcello (basso). Il concerto, appendice festosa di un festival musicale di musica sacra ormai consolidato in città, tradizionalmente si svolge nella Chiesa di San Michele degli Scalzi, sotto la grande croce medievale con il Christus Triumphans (il Cristo in posizione frontale con la testa eretta e gli occhi aperti, vivo sulla croce e ritratto come trionfatore sulla morte), proprio per dare, anche attraverso ricercate simbologie, l’annuncio gioioso della Pasqua.

Come ormai consuetudine, l’evento è dedicato al concittadino Maggiore Nicola Ciardelli caduto in Iraq il 27 aprile 2006. L’ingresso è libero, con raccolta di offerte da destinare alla Cittadella della Solidarietà di San Ranieri e alle piccole necessità dei carcerati.

La Kronungsmesse fu composta nel 1779 da Wolfgang Amadeus Mozart appena ventitreenne quando si trovava a Salisburgo. L'opera fu composta nel periodo direttamente successivo al suo ritorno dopo 18 mesi infruttuosi a Parigi e Mannheim. Mozart dovette riprendere servizio presso l'arcivescovo Hieronymus von Colloredo con l'incarico di organista di corte che prevedeva uno stipendio annuale di 450 fiorini in cambio di nuove composizioni. Il titolo - secondo tradizione - è dovuto al fatto che questa messa sarebbe stata composta ed eseguita il 20 giugno per la commemorazione dell'incoronazione dell'immagine sacra di Maria conservata nel santuario di Maria Plain a Bergheim (Austria) nei pressi di Salisburgo.