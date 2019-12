Pontedera: Patty Pravo in concerto per il capodanno in piazza

Sarà Patty Pravo l'ospite principale della serata di capodanno che si svolgerà in piazza Martiri della Libertà, a Pontedera. A renderlo noto il sindaco, Matteo Franconi, con un post pubblicato su Facebook. "La serata - scrive Franconi - sarà gestita da Radio Stop e tra i vari ospiti abbiamo annunciato la presenza di Patty Pravo. Sul nostro "piazzone" chi vorrà potrà accompagnare l'arrivo del nuovo anno festeggiando nella nostra città. Una opportunità nuova che mettiamo a disposizione dei cittadini di Pontedera e di coloro che vorranno farci visita".

Franconi ricorda anche che si tratta di "un impegno preso in campagna elettorale che abbiamo voluto concretizzare da subito nella convinzione che la socializzazione ed i momenti di condivisione collettiva negli spazi pubblici della città siano un valore aggiunto per il nostro modo di stare insieme. Staremo sempre dalla parte di chi investe energie e risorse per creare occasioni ed opportunità capaci di far stare insieme le persone".