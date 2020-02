Vicopisano: tutto pronto per la prima edizione del 'Rocca'n'Roll Acoustic Festival'

Tutto pronto per la prima edizione del 'Rocca'n'Roll Acoustic Festival'. Per tre mercoledì, sul palco del Teatro di via Verdi a Vicopisano, l’associazione culturale e musicale 'Vicopisano Rocca'n'Roll', proporrà altrettante serate musicali. Gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito sono patrocinati dal Comune di Vicopisano.

Il via della rassegna sarà mercoledì 11 marzo (ore 21.30) con Toru, già vincitore della menzione speciale al Rock Contest di Controradio. Per l’occasione Toru presenterà anche il suo nuovo disco 'Domani' in uscita per Pulp Dischi a fine febbraio 2020. Mercoledì 25 marzo (ore 21.30), spazio a Lorenzo Niccolini, chitarrista fingerstyle toscano che propone pezzi di propria composizione con l’utilizzo di tecniche moderne/alternative per chitarra: quali tapping, armonici artificiali, open tuning.

Mercoledì 1 aprile (ore 21.30), chiusura della manifestazione con i Rhit Duo. Nati nel 2016 dall’incontro di Alessandro Colombini (chitarra) e Giuseppe Ferrucci (chitarra e voce), il punto di forza dei Rhit Duo è la totale rivisitazione dei brani, con la rivisitazione del concetto di cover, in cui il brano stesso diventa un momento di sperimentazione condiviso con il pubblico.