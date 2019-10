Tre giorni di rock e blues alla Route 66 di Asciano

Saranno tre giorni all'insegna della grande musica 'rock & blues' alla Route 66 di Asciano Pisano con la rassegna 'On Route to rock & blues 2019'. L'appuntamento è per il 4, 5 e 6 ottobre

Il festival prenderà il via il 4 ottobre con il chitarrista trevigiano Tolo Marton, accompagnato da Rita Girelli e Oscar Abelli, che salirà per la prima volta sul palco della Route 66 intorno alle ore 23, anche per regalare alla platea pisana alcuni brani del suo ultimo lavoro 'My cup of music', realizzato in un anno e mezzo, che contiene 18 brani, quasi tutti strumentali, di cui una sola cover. I brani sono divisi in tre sezioni: Fantasy Cup, Sentimental Cup, Misterious Cup. Ad aprire la serata sarà il Class7 Band con Giulia Franchini, Andrea Baroni, Edoardo Agnesi, Francesco Viani, Niccolò Bartalucci e Geri Felix.

Sabato 5 ottobre alle ore 22.30 saliranno sul palco della Route 66 saliranno i The Blues Friends con Marco Rivals, Andrea Conforti e Anacleto Orlandi. A seguire Danny Bronzini & The Johnson Brothers con Danny Bronzini, Enrico Cecconi e Filippo Guerrieri. La tre giorni della Route 66 si chiuderà domenica 6 ottobre con Nick Becattini Band con Nick Becattini, Keki Andrea, Anacleto Orlandi ed Enrico Cecconi. Special Guest della serata Donatella Pellegrini e Paolo Scali.

Per tutte e tre le serate è gradita la prenotazione. Inizio cena ore 19.30. Per info e prenotazioni 050.857126.