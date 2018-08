Concerto all'alba al Bagno degli Americani

Un tuffo nell’America del jazz degli anni '30, '40 e '50, estemporaneamente rivisitato per evocare un’estesa gamma di emozioni talvolta arcaiche, a tratti intense e molto intime.

La domenica al mare al Bagno degli Americani, il prossimo 5 agosto, inizierà alle 6.30 con il live di Elisabetta Maulo (voce) e Mattia Donati (chitarra), protagonisti del terzo concerto all’alba dell’estate 2018. In programma molti classici, già cantati da Ella Fitzgerald e Billie Holiday.

Tutti i pezzi parlano d'amore, da quello mercenario a quello romantico, come 'Two sleepy people', il racconto di una coppia che non riesce a dirsi buonanotte e resta al freddo, senza sigarette, tra la nebbia.

Poi i brani sugli amori che scoppiano come lampi, travolgenti avventure che nascono e subito finiscono. In scaletta anche alcuni pezzi cantati da solista dal chitarrista Mattia Donati.

Una mattina in cui godersi il sole distesi sulla sdraio, tra caffè e colazione a buffet con brioche e marmellata, uova, pancetta e pane tostato, succhi di frutta e bibite.