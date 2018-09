Concerto all’aperto della Filarmonica G.Verdi di Calci

'Tutti dal principe domenica sera', occasione per scoprire uno dei più antichi monumenti pisani lo spettacolo di musica bandistica che si svolgerà domenica 16 settembre alle 18 presso il tumulo del Principe Etrusco in via San Jacopo.

L’appuntamento è per tutti coloro che intendono scoprire all’imbrunire uno degli scenari più affascinanti della città, ascoltando la musica eseguita dalla Filarmonica G.Verdi di Calci (la blasonata e antica istituzione musicale calcesana, con oltre 200 anni di attività).

Nessun palco, nessuna struttura, ma solo il vasto prato antistante il monumento pronto ad accogliere i musicisti ed il pubblico, tutti insieme sulla spianata in un insolito convegno.

Gli organizzatori raccomandano di portarsi da casa plaid e cuscini per accomodarsi liberamente e rilassarsi sul prato per gustarsi la buona musica e l’illustrazione del sito archeologico da parte di un ospite di eccezione, il Professor Stefano Bruni, che racconterà la storia e i segreti del tumulo, testimonianza importantissima del passato etrusco di Pisa.

Come consuetudine nelle iniziative dell’Associazione Il Mosaico. l’ingresso è libero ma nell’occasione saranno raccolti fondi da destinare alla Cittadella della Solidarietà di San Ranieri al Cep.

In caso di tempo non favorevole il concerto sarà rimandato ad altra data.







Gallery