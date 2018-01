Il duo Baglini-Chiesa ai Concerti della Normale

Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa sono di scena al Teatro Verdi di Pisa nell’ambito dei Concerti della Normale. Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Sergej Rachmaninov e il compositore italiano Nicola Campogrande sono gli autori scelti per il programma della serata, martedì 23 gennaio a partire dalle ore 21. Il pisano Baglini è tra i musicisti più brillanti, vincitore a 24 anni del World Music Piano Master di Montecarlo. La milanese Silvia Chiesa è tra le interpreti italiane più apprezzate, con regolari tournée in Europa, Asia, Stati Uniti, Australia, Russia.



Dal 2005 Baglini e Chiesa hanno costituito un duo stabile e tenuto oltre duecento concerti su prestigiosi palcoscenici internazionali. Sono entrambi sostenitori convinti della musica di oggi ma anche impegnati nel recupero di pagine di compositori del passato non così famose. In occasione del loro concerto al Teatro Verdi, oltre a pagine di consolidata bellezza quali, per esempio, la Sonata per violoncello e pianoforte in sol minore op.19, di Rachmaninov o la Sonata op. 2 di Mendelssohn-Bartholdy, i due musicisti presentano un brano di Nicola Campogrande (classe 1969) dal titolo 150 decibel, che si riferisce alla potenza fonica sprigionata da una battaglia e che appunto raggiunge quel valore misurale. Completa il programma 5 pezzi popolari di Schumann.