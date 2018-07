BlueSugar in concerto a Casciana Terme

Un appuntamento davvero speciale sabato 21 luglio in piazza Garibaldi a Casciana Terme. I BlueSugar, la tribute band di Zucchero, sono pronti infatti a far cantare e ballare con le più belle canzoni del cantautore emiliano, in una location speciale e di grande suggestione.



I Bluesugar nascono nel 2014 dal desiderio di creare un tributo al grande Zucchero Adelmo Fornaciari, unendo musicisti provenienti da anni di esperienza live in generi diversi e convergenti nell’eclettismo musicale che ha caratterizzato la carriera dell’artista reggiano nel corso degli anni.

"Quello che ci ha sempre affascinato è la magica sensazione di viaggiare che si prova ascoltando i suoi concerti, muovendosi tra atmosfere struggenti e cariche di pathos, ballate da cantare a squarciagola e ritmi dance irresistibili" spiegano i BlueSugar.

La band si è spesso avvalsa anche di collaborazioni con il maestro Andrea Lucchesi al sax, calcando i palchi di piazze e di alcuni dei locali più importanti della Toscana.

I componenti:

- Leonardo Sbrana: voce e chitarra

- Emiliano Mammini: chitarre e cori

- Alessandro Baldanzi: batteria e percussioni

- Enrico Calderani: basso e cori

- Alessio Franchi: tastiere e cori

- Diana Bottai: cori

- Alice Vitolo: cori