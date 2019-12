Concerto di Capodanno al Teatro Verdi di Pisa

Concerto di Capodanno al Teatro Verdi. Sotto la prestigiosa bacchetta del maestro Francesco Pasqualetti, la formazione strumentale congiunta dell’Orchestra Arché e della Camerata Strumentale Città di Prato, prenderà vita un ricco programma con musiche di Mozart, Rossini, Tosti, Strauss, Lehar, Gardel e Offenbach. Il concerto prevede la partecipazione del tenore cileno Diego Godoy, che il pubblico pisano ha già apprezzato quale interprete de 'L’Italiana in Algeri'.

Come ogni anno non mancheranno i bis di rito, il brindisi finale offerto dalla Camera di Commercio di Pisa e dai produttori del territorio e i rametti di vischio donati alle spettatrici dai fioristi della Ascom-Confcommercio e della Confesercenti di Pisa.

I biglietti (posto unico 20 euro) sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (sportello e telefonica), nei punti vendita del Porto di Marina e del Palazzo dei Congressi di Pisa, e nel circuito Vivaticket (online e nei punti vendita del Circuito).

Come da tradizione, e in coerenza con l’attività di servizio del Lions e il suo impegno sociale sul territorio, il ricavato dalla vendita, al netto delle spese, sarà devoluto al Centro di Formazione e Simulazione 'NINA' dell’Azienda Ospedaliero Pisana che opera nell’ambito della ricerca di nuove metodologie didattiche e assistenziali all’interno del Dipartimento Materno Infantile.



Per informazioni tel 050 941 111 e www.teatrodipisa.pi.it