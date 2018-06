Concerto nella Chiesa di San Jacopo

Cosa unisce Pisa a Viù, un piccolo e antico borgo piemontese ai piedi delle Alpi? quasi impossibile rispondere per i non addetti ai lavori, ma si tratta di un legame spirituale, perché in entrambe le località hanno sede due importanti comunità della famiglia degli Oblati di Maria Vergine fondata dal Padre Bruno Lanteri.

Per suggellare questa bella amicizia, nella chiesa di San Jacopo a Porta a Piagge si svolgerà sabato sera alle ore 21 il concerto della coralità Viucese, un coro a quattro voci miste costituitosi ufficialmente nel 2000 e diretto fin dalla sua fondazione da Vittorio Guerci

Nel suo percorso musicale la coralità viucese esegue canti liturgici, natalizi e musica popolare. Nel maggio 2017 la Coralità Viucese ha vinto il XII Concorso Regionale di Canto Corale indetto dall’Associazione Cori Piemontesi.

Nell’ottobre 2017 si è classificata quarta al Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore nella categoria cori a voci miste.

L’ingresso è libero e gli Oblati di Maria Vergine invitano tutti a partecipare a questa serata a conclusione della giornata della Festa della Repubblica.