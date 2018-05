Concerto nella Chiesa di Sant'Anna

Il Club per l'Unesco di Pisa e l'Associazione ex Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna hanno programmato, per giovedì 31 maggio, alle ore 21, un concerto con ampio repertorio (Bach, Bartok e Chopin) che verrà tenuto nella storica Chiesa di Sant'Anna dal giovane talento Jonathan Ferrucci.

Il Club, operante nell'organizzare concrete iniziative nel campo dei Diritti Umani, dell'Educazione, della Scienza e della Comunicazione, ha rinnovato le cariche per il triennio 2017 - 2020, risultando così costituito: Annunziata Campa (presidente), Giovanna Albertini (tesoriera), Liano Betti (segretario), Giovanni Fascetti (vicepresidente), Claudio Barandoni, Martine Bismut, Frascesco Rubini (membri del consiglio direttivo).

Il Club promuove il concerto al fine di aderire all'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, adottato dall'Unesco nel 2018.