'Befana in musica' - Concerto di cori parrocchiali a Lugnano

Concerto di cori parrocchiali venerdì 5 gennaio alle ore 21.30 presso la Chiesa SS. Quirico e Giulitta a Lugnano, nel comune di Vicopisano.

L’iniziativa ha il nome di 'Befana in musica' proprio per la giornata particolare in cui verrà svolta l’iniziativa.

Ogni coro canterà tre brani natalizi tra i canti più comuni e meno comuni.

Vi parteciperà il Coro dei bambini dell’Oratorio di Lugnano, il Coro dell’Unità Pastorale della Val Graziosa, il Coro di Vicopisano e il Piccolo Coro di Lugnano e Cucigliana.