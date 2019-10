Concerto del Piccolo Ensemble organizzato da: Contrappunto Associazione Musicale con il sostegno di Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa e da Fondazione Pisa. Il programma è dedicato a J.S. Bach, con la esecuzione di:

Concerto Brandeburghese No. 5 in Si b mag. BWV 1051

Concerto in Do min. per oboe, violino e archi BWV 1060

Concerto Brandeburghese No. 2 in fa mag. BWV 1047

Il Piccolo Ensemble si sviluppa intorno ad un nucleo di archi della ORT (Orchestra Regionale Toscana).Ha già collaborato con Contrappunto Associazione Musicale in diverse formazioni (ottetto di archi, piccola orchestra...). Formazione senza direttore affida la concertazione al primo violino Patrizia Bettotti è formato da: Violini Ptrizia Bettotti, Francesco Di Cuonzo, Viole: Caterina Cioli, Violoncello: Giovanni Simeone, Contrabbasso: Luigi Giannoni, Flauto: Maria Bice Alessandri, Oboe: Marco Spada, Tromba: Marco Nesi, Clavicembalo: Andrea Perugi