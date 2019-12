Concerto di Natale di Associazione D'Annunziana e del coro polifonico di San Nicola

Associazione culturale Dannunziana, secondo un’ormai consolidata consuetudine, propone alla città il concerto di Natale dal titolo ” L’allegria delle feste nel melodramma” e quest’anno dedicato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Pisa, come riconoscimento per le meritorie campagne di prevenzione e di diagnosi precoce.

L’evento musicale si terrà domenica 15 Dicembre alle ore 16,30 al Cinema teatro Lumière in Lungarno Pacinotti con un programma - curato assieme all’altra associazione organizzatrice, il Coro Polifonico di san Nicola - che attinge a piene mani dal grande repertorio operistico italiano.

Sono infatti previsti brani da Lucia di Lammermoor e da Don Pasquale di Gaetano Donizetti, dalla Traviata di Giuseppe Verdi, dalla Bohème di Giacomo Puccini. Il Coro Polifonico San Nicola, al termine, augurerà Buon Natale con il canto tradizionale Adeste fideles.

Tra gli artisti protagonisti, assieme al Coro polifonico San Nicola diretto da Stefano Barandoni con la pianista Silvia Mannari, Pietro Boi, Federica Nardi, Francesco Lucii, Vittoria Licostini, Nicola Farnesi, Paolo Breda Bulgherini, Simone Simoni, Carlo Morini, Roberto Palazzo.

La manifestazione, aperta a tutti e gratuita, sarà presentata dal presidente di Dannunziana Patrizia Ciardi. Si avvale del patrocinio del Comune di Pisa e del contributo di Fondazione Pisa che, assieme ad altri meritori sponsor privati, ha fattivamente reso possibile iniziativa.