Concerto di Natale

Il coro polifonico Bruno Pizzi, che quest'anno ha festeggiato con un grande concerto al Teatro Verdi di Pisa il decennale dalla sua costituzione, terrà un interessante concerto nel corso del quale eseguirà in prima assoluta per Pisa la Deuxième Messe Breve op.1 en sol majeur di Charles Gounod per coro a quattro voci virili ed organo.

Seguiranno canti della tradizione natalizia. M° Direttore Chiara Mariani. Il concerto è offerto alla cittadinanza con ingresso gratuito