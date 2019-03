Concerto di Quaresima

Tre eventi sul Litorale Pisano organizzati dall’Associazione Culturale IL MOSAICO nell’ambito di Marenia d’Inverno, il cartellone di eventi e iniziative promosse dal Comune di Pisa per “ravvivare” le frazioni marinare al di fuori del periodo estivo. L’associazione guidata da Riccardo Buscemi ha aderito al bando comunale proponendo per ciascuna delle località litoranee un momento musicale.

Si comincia Domenica 31 marzo alle 11.30 con lo spettacolo all’aperto della “Premiata Filarmonica Giuseppe Verdi di Calci” diretta dal Maestro Lorenzo Bocci che saluterà la Primavera appena arrivata con un brillante spettacolo bandistico sulla terrazza a mare di Tirrenia, Largo Belvedere. Insieme al repertorio tradizionale, la banda proporrà anche quello più moderno che unisce così tutte le generazioni sotto la stessa bandiera, quella universale della Musica. Lo stesso spettacolo sarà proposto esattamente la settimana successiva, Domenica 7 aprile alle ore 11.30, a Marina di Pisa, presso il Faro del Porto, Piazzale delle Capitanerie di Porto.

Nel mezzo ai due spettacoli per la “Festa di Primavera”, anche un concerto di musica sacra, a Calambrone nella chiesa di Santa Rosa, recentemente restaurata: sabato 6 aprile alle 21.15 sarà la volta del Coro e dell’Orchestra dell’”Associazione Corale Domenico Savio” diretta dal Maestro Andrea Gorini a eseguire il “Lux Aeterna” di Morten Lauridsen, una meditazione sul tema della resurrezione. Il concerto, infatti, è la tappa sul Litorale Pisano del festival di musica sacra “I Quattro Concerti di Quaresima e Uno di Pasqua” organizzati in questo periodo dall’Associazione Il Mosaico, come momento culturale ma anche di preghiera e meditazione con il supporto della musica.

Sarà anche l’occasione, grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Francesco di Tirrenia e della Famiglia Madonna, proprietaria dell’edificio, di visitare la struttura espressione del Razionalismo Italiano realizzata su progetto di Ghino Venturi e recentemente restaurata dopo anni di oblio. Anche in questo caso l’ingresso è libero.