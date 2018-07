Francigena Melody Road: Duo Baldo in concerto

Una serata musicale briosa ed effervescente, l’unica per l’edizione 2018 del Festival della Via Francigena. Un regalo per il pubblico affezionato, nello splendido scenario del santuario della Madonna dei Bimbi di Cigoli. Reduce da un tour americano di grande successo (36 date negli USA), e in procinto di partire per Taiwan, il Duo Baldo, violino e pianoforte, si esibirà live il 16 luglio alle ore 21.30, con il frizzante spettacolo 'CONdivertimentoCERTO' a ingresso libero.

Si rinnova a Cigoli il tradizionale appuntamento con la grande musica del Festival, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Madre dei Bimbi, che celebrano il miracolo che, da un antico documento, si dice avvenuto a Cigoli il 21 luglio 1451. L’evento è promosso dal Comitato per i festeggiamenti, con l’Associazione Community News e viene realizzato grazie al sostegno e al fondamentale contributo della famiglia Calvetti del Gruppo Conciario C.M.C. International Spa.

Quest’anno Brad Repp, violinista americano di grande talento e Aldo Gentileschi, dotato pianista e attore pratese, porteranno in scena la musica con voglia di giocare, un modo diverso di accostarsi al mondo della classica, spesso serioso. Il Duo Baldo, violino e pianoforte, è conosciuto per talento sui palcoscenici italiani ed esteri.

'CONdivertimentoCERTO' è un’idea di spettacolo/concerto nuova che sta facendo conoscere la musica classica divertendo. Il Duo artistico ha provato a immaginare quello che può accadere se un musicista 'Serio' si trova a suonare con un altro musicista per il quale fare musica è anche 'giocare' (in Francese, Inglese e Tedesco si ha un unico termine per indicare suonare e giocare; solo in Italiano i termini sono distinti). Quali relazioni si verrebbero a formare tra i due? Come reagirebbero l’uno a contatto con l’altro? Dalle risposte a queste domande è scaturito lo spettacolo. Scherzi, tic e provocazioni musicali diventano il tessuto della performance. Brad, nel gioco dei ruoli, interpreta il musicista serio e preparato. Aldo decide di essere un personaggio a tutto tondo, libero di creare e variare a seconda del momento, dell’emozione, di quello che attira la sua attenzione. Così lo spettacolo risponde ad una partitura di sinfonia, nella quale, naturalmente, tra tutti i movimenti prevale… l’allegro.