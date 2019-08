Il Duo Oblivion al Centro Polivalente San Zeno

Avrà luogo martedì 20 agosto alle 21 presso il giardino del Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno 17) una serata di musica dal vivo con il Duo Oblivion, composto da Fabio De Ranieri alla chitarra e Roberto Cecchetti al violino. La coppia di affermati musicisti si è costituita nel 1995 per unire le rispettive esperienze nella musica da camera ma ha poi continuato l’esplorazione delle risorse sonore dei propri strumenti con un’opera attenta di ricerca e trascrizione di brani con particolare attenzione al repertorio del ‘900 e a generi non propriamente classici come il jazz, la musica klezmer, il Tango e il crossover. Il programma della serata 'Linea di confine' spazia quindi da brani, originalmente arrangiati, di Piazzolla, Bregovic e Pujol fino ad alcuni successi di Pink Floyd e Queen. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Per ulteriori informazioni: Centro Polivalente San Zeno 0507846982.

Gallery