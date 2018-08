Emma Morton & The Graces in concerto a Pisa

Sabato 18 agosto alle ore 22.00 (ingresso libero), Pisa Jazz organizza presso Argini e Margini Scalo dei Remaioli in Lungarno Galileo Galilei a Pisa una serata con un’artista d’eccezione accompagnata dal suo gruppo: Emma Morton e The Graces.

Emma Morton & The Graces è una delle band più quotate del panorama nazionale e internazionale, con un live di grandissima intensità.

Il gruppo presenterà alcuni pezzi dell’ultimo album Bitten by the Devil e alcuni riarrangimenti di brani di cantautori maschili come Bob Dylan, Leonard Cohen e Nick Cave.