Concerto dell'ensemble strumentale I Bei Legami

Nella stupenda chiesa di S. Stefano dei Cavalieri, monumentale tempio di storia pisana, avrete il piacere di ascoltare il prossimo 5 luglio ore 21.15 I Bei Legami Ensemble strumentale, diretti dal M° Pietro Consoloni.

Un concerto sarà di particolare pregio per l'esecuzione di due tra i più illustri compositori del barocco tedesco e italiano, Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi.

In programma un concerto grosso di Alessandro Scarlatti come apertura, seguito dal concerto per due violini e orchestra in Re min di J. S. Bach e dal Salmo Laudate Pueri Rv 601 di A. Vivaldi per soprano solo e orchestra, cantato dal soprano Jennifer Schittino.

L'ingresso è gratuito. I Bei Legami, ensemble strumentale: Laura Picchi, Emanuele Luzzati, Alessio Mannelli, Debora Caretto, Gabriele Ferdeghini, Tommaso Nicoli e Alberto Collareta.

Gallery