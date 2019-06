A 'I Concerti della Normale' una virtuosa del violino, Francesca Dego

A 'I Concerti della Normale' si esibisce la violinista Francesca Dego. Martedì alle ore 21 al Teatro Verdi di Pisa, la giovane musicista (appena trentenne) presenta un programma con alcuni brani per veri e propri virtuosi del violino, tra cui alcuni estratti dai 24 capricci opera 1 di Niccolò Paganini.



Francesca Dego è tra i giovani violinisti più richiesti sulla scena musicale internazionale. Artista 'Deutsche Grammophon' dal 2012, ha debuttato a livello orchestrale con i concerti di Paganini e Wolf-Ferrari insieme alla City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Daniele Rustioni riscuotendo un grande consenso internazionale di critica.



Nell’autunno 2018 è uscito 'Suite Italienne', il suo nuovo progetto dedicato all’estetica e all’influenza della tradizione musicale italiana sulla musica del XX secolo. È vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nel 2008 è stata la prima violinista italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova dal 1961, aggiudicandosi inoltre il premio speciale 'Enrico Costa' riservato al più giovane finalista.

Francesca Dego vive a Londra e suona due preziosi violini: Francesco Ruggeri (Cremona 1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734) per concessione della 'Florian Leonhard Fine Violins' di Londra.