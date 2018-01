Concerto nella chiesa di S. Nicola per celebrare il Giorno della Memoria

Venerdì 26 gennaio alle ore 21.15 presso la chiesa di S. Nicola, in via S. Maria a Pisa si terrà un concerto-evento dal titolo 'Tessere la Memoria'. A esibirsi la Ludus Vocalis Corale Polifonica Pisana, le corali Voci di Santa Luce, Schola Cantorum di Rosignano e Corale Polifonica Cfdma di Donoratico.

La Ludus Vocalis Corale Polifonica Pisana è nata nell’agosto del 2016 dall’entusiasmo e la passione di alcuni cantori pisani e dalle competenze artistiche del maestro Diego Terreni.

La serata vuole essere un’occasione per celebrare, sebbene con un po’ di anticipo, il Giorno della Memoria. Un’occasione per tener fede all’etimologia della parola 'celebrare', che in latino significa 'riunire molte persone', tessendo attraverso parole e musica il ricordo commemorativo delle vittime della Shoah.

La scelta di Mozart non è casuale: per una sorte strana e ironica, la musica del genio di Salisburgo, nato proprio il 27 gennaio, fece sovente da colonna sonora durante il cammino disperato che conduceva i prigionieri nelle camere di sterminio. Difficile immaginare un legame così crudele tra una delle espressioni più alte del genio umano e l’aberrazione e la spietatezza dei campi nazisti.

D’altra parte, migliaia di musicisti, fra i prigionieri dei campi di sterminio, composero e trascrissero musica su materiali di fortuna come la carta da formaggio, i sacchi di iuta rivoltati, i giornali, i quaderni di scuola: il campo di Terezín, in cui si ritrovarono internati alcuni fra i migliori musicisti d’Europa, ne è un esempio. Forse perché la musica, quale che sia, in qualsiasi spazio e tempo venga prodotta, compie il suo volo magico anche sull’aberrazione umana, ricordandoci che l’uomo è capace anche di cose alte e magnifiche.

Il programma del 26 gennaio prevede diversi brani di W.A. Mozart: la Missa Solemnis in C major (KV 337), del Te Deum (KV 141), del Laudate Dominum (KV 339) e l’Alleluja dal Mottetto per soprano e orchestra Exultate jubilate K.165/158, eseguita da Bianca Barsanti. Incastonata fra i brani di Mozart, anche un’aria di G. Rossini, di cui quest’anno ricorre il centocinquantenario della morte: il Domine Deus dalla Petite Messe Solennelle, eseguito dal tenore Carlo Messeri.

Dirige il maestro Diego Terreni. All’organo, Anna Cognetta.

Intrecciate ai pezzi corali, saranno eseguite letture a tema, tratte dagli scritti di Primo Levi, Anna Frank, dalle voci narranti di Tiziana Gasperi e Maurizio Pastacaldi: parole e musica come trama e ordito, per tessere, appunto, la memoria di tempi e fatti che non possono e non devono essere dimenticati.