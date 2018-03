Concerto Gospel alla Leopolda

Venerdì 23 marzo alle ore 21.30 alla Stazione Leopolda di Pisa si esibirà in concerto il 'Voice of Heaven' GospelChoir il cui ricavato andrà devoluto all'Agbalt Onlus a sostegno dei pazienti oncologici pediatrici. L'associazione Agbalt in particolare dà assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore ricoverati presso il residence L'isola dei Girasoli, garantendo sostegno morale e materiale alle famiglie. Ancora un appuntamento da non perdere e a scopo benefico organizzato dal Kinzica Group in collaborazione con 'Voice of Heaven' GospelChoir.

Il costo del biglietto è di 10 euro, è possibile acquistarli in prevendita presso il PisaPoint (050 552 135), Il cappellaio Matto (050 616 1207) o telefonando a Chiara (346 974 4065).

Il Kinzica group è l'espressione di un gruppo di donne accomunate dalla passione per il Pisa Calcio. Mosse da un forte spirito di aggregazione hanno deciso di costituire il gruppo per poter realizzare eventi senza alcun fine di lucro, impegnandosi a coinvolgere forze economiche e sociali locali nello sforzo volto ad aiutare il prossimo; il primo evento che il gruppo ha realizzato è stato 'Tra risate e meraviglie', spettacolo di cabaret e arti circensi che si è svolto alla Leopolda il 4 novembre scorso il cui ricavato è stato destinato alla clinica Pediatrica di Pisa.