Concerto gospel con 'The Joyful Gospel Ensemble' 

Tornano a scaldare l’anima (e non solo) con la loro voce calda e coinvolgente. 'The Joyful Gospel Ensemble' sarà nuovamente protagonista dell’attesissimo concerto natalizia che si svolgerà il prossimo sabato 7 dicembre alle ore 21.15 presso la Chiesa Regina Pacis di Fornacette con ingresso libero al più pubblico.

'Oh Happy Day!' e tanti altri capolavori saranno intonati dall’imponente coro composto da oltre 50 elementi che ripercorreranno con la loro meravigliosa voce classici più celebri del repertorio spiritual e gospel, affiancati da canzoni che abbracciano grandi successi internazionali. Brani gioiosi, vivaci che daranno prova dell’entusiamo sprigionato in ogni concerto da 'The Joyful Gospel Ensemble'.