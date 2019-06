Concerto 'Il Miracolo dell’Amicizia'

Domenica 30 giugno alle ore 21, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, si svolgerà un concerto dal titolo 'Il Miracolo dell’Amicizia' a cui parteciperanno la Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa, il Coro dell’istituto di Sankta Elisabets Folkhögskola di Göteborg e l’Orchestra da Camera Luigi Boccherini di Lucca, diretti dal Maestro Gunno Palmquist.

Verranno eseguite tre sonate da Chiesa di Mozart la kv 144, kv 278 e la kv 329 per orchestra e organo solista, interpretato dal Maestro Riccardo Donati. Sempre di W.A. Mozart sarà eseguita la Maestosa Messa dell’Incoronazione Kv 317 in do maggiore per soli, coro e orchestra. I solisti saranno Jennifer Schittino, soprano, Maria Sjökvist, contralto, Alessandro Carmignani, tenore, Tomasz Siegris, basso.

Il concerto, patrocinato dall’Opera della Primaziale Pisana e dal Comune di Pisa, chiude le iniziative del Giugno Pisano. E' un grande evento musicale che vede coinvolti quasi cento tra professori d’orchestra e artisti del coro, tra pisani e svedesi. Un evento unico, che ben si inserisce nella linea di un 'turismo lento', fatto di arte, cultura, musica, che chiude un mese denso di festeggiamenti ed eventi che ripercorrono le tradizioni storiche di Pisa e la vocazione culturale e turistica della città.

Sempre domenica 30 giugno alle ore 11 nel Duomo di Pisa sarà celebrata una Messa solenne con la partecipazione del primo cardinale svedese della storia, il monaco carmelitano Anders Arborelius, invitato dall’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. In questa occasione verranno donate in segno di amicizia e fratellanza con la giovane chiesa cattolica di Svezia, alcune reliquie di santi pisani.