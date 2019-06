Concerto in Camposanto Monumentale

Concerto per il Giugno Pisano, presso il Camposanto Monumentale, organizzato insieme al Servizio Cultura ed Università.



L'evento rientra nel ciclo “Meditazioni Musicali” e prevede, ad un anno esatto dal restauro, in prossimità dell’affresco del Trionfo della Morte l'esecuzione di musiche del barocco italiano:

Giacomo Carissimi - oratorio Iudicium extremum

Alessandro Stradella - cantata Esule dalle sfere



A dirigere sarà il maestro MARCO BARGAGNA



Solisti:

Valentina Vitolo - soprano

Benedetta Corti - soprano

Marco Mustaro - tenore

Lorenzo Martinuzzi - baritono

Giorgio Marcello - basso



Coro Polifonico e Ensemble Strumentale San Nicola



Appuntamento per Mercoledì 19 giugno 2019 – ore 21,15



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

I biglietti potranno essere ritirati (max 2 a persona) presso la biglietteria dell'Opera del Duomo (Museo delle Sinopie):

- 18 Giugno 17:00 / 19:30

- 19 Giugno 19:30 / 20:45