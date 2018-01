Concerto lirico organizzato alle Officine Garibaldi

Laura Pasqualetti, Maria Chiara Lazzerini e Amanda Gentini si esibiranno il 7 gennaio in un concerto lirico gratuito tutto al femminile alle Officine Garibaldi dalle ore 17.30 alle ore 19.

Laura Pasqualetti, diplomata in pianoforte con lode nel 1983 all’Istituto Musicale Pareggiato Boccherini di Lucca, si è perfezionata per il repertorio solistico con Rossana Bottai, Lya de Barberiis (Accademia S. Cecilia di Roma), Jorg Demus (Rai di Trieste) e per il repertorio cameristico con il Trio di Trieste (Scuola di Musica di Fiesole) ed il Tchaikovsky (Accademia Musicale Estiva di Portogruaro).

Parallelamente ha compiuto studi classici e si è laureata con il massimo dei voti e la lode in lettere moderne con indirizzo storico-musicale presso l'Università di Pisa.

Vincitrice di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali (Albenga, Osimo, Velletri, Schumann di Macugnaga, Schubert di Tagliolo Monferrato) sia in duo a 4 mani che come solista, svolge intensa attività concertistica in varie formazioni cameristiche (dal duo pianistico al quintetto d’archi), ma principalmente come accompagnatore di cantanti lirici; in questa veste si è esibita nelle principali capitali europee e ha effettuato tournée in Giappone, Stati Uniti, Cuba, Siria, Brasile e Argentina.

Maria Chiara Lazzerini e Amanda Gentini sono due giovani e talentuose soprano, diplomande al Conservatorio Mascagni di Livorno.