I Maniscalco Maldestro allo Zanzibar di Saline di Volterra

Sabato 7 aprile alle 22 allo Zanzibar di Saline di Volterra il concerto dei Maniscalco Maldestro per presentare il nuovo album: 'Il meglio del nostro maldestro'.

Era il 27 dicembre 2015 quando la band si esibì per la prima e ultima volta allo Zanzibar. Quel giorno veniva inaugurato il locale e quell'occasione detiene ancora oggi il record di pubblico.

Dopo aver suonato nei palchi più importanti di Italia, aver vinto il premio della critica all'Heineken Jamin Festival e all'Italia Wave Love Festival, aver aperto i concerti di Vasco Rossi e Marlene Kuntz, ed essersi esibiti insieme ad Elio e le storie tese, il Maniscalco Maldestro torna a calcare i palchi del Belpaese.

Il 2018 segna il ritorno delle band ma con un nuovo progetto, un prodotto discografico per i fan di ieri e di domani e una formazione insolita; una semplice reunion sarebbe stata banale.

'Il meglio del nostro maldestro' è il titolo del nuovo album che il gruppo presenterà. Un 'best of' della band volterrana, con brani completamente riarrangiati e risuonati e due pezzi inediti dal gusto 'dolce-forte'. Il progetto è stato lanciato sulla piattaforma di 'crowdfunding musicraiser' e l'album confezionato in un packaging esclusivo a tiratura limitata per tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi.

La raccolta fondi di 2500 Euro, durata fino al 30 marzo, è andata piuttosto bene, oltre la cifra richiesta, segno che i numerosi fan hanno ancora voglia di ascoltare e ballare lo 'spaghetto-psaico-roccherolle' del Maniscalco Maldestro.







