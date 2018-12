XIV Edizione del 'Concerto di Natale' nella Cattedrale di Pisa

Sabato 15 dicembre alle ore 21, nella Cattedrale di Pisa, si terrà la XIV edizione del il Concerto di Natale, organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo di Fondazione Pisa. Protagonisti della serata la Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa, l’Orchestra Senzaspine di Bologna e il Coro di voci bianche della scuola di musica Buonamici di Pisa, diretti dal Maestro Riccardo Donati. Voci soliste Elisabetta Lombardo soprano, Jennifer Schittino soprano, Sara Bacchelli alto, Matteo Michi tenore.

In occasione del concerto sarà possibile sostenere l’iniziativa promossa dall’Arcidiocesi di Pisa – Caritas Diocesana a sostegno delle famiglie colpite dall’incendio dei Monti Pisani, come segnale di aiuto per chi, improvvisamente, è stato privato dei suoi punti di riferimento essenziali, quali la casa e il lavoro.

In programma di Antonio Vivaldi la cantata sacra 'Magnificat RV610' per soli, coro e orchestra e il 'Gloria in Re maggiore RV589' per soli, coro e orchestra, capolavoro di musica sacra oltre che una delle prime composizioni vocali di questo genere di Vivaldi che scrisse almeno tre 'Gloria', dei quali solo due sono giunti sino a noi. Composizione esuberante e piena di carattere, il Gloria RV 589 è stato dimenticato per anni e poi riscoperto nel 1920.

La serata, dopo due brani di autore anonimo 'Tante schiere d’angeli' ('Gloria in excelsis Deo') e 'O Sanctissima', prosegue con la 'Canzone di Natale' di Dino Menichetti (1918-2016), compositore molto proficuo nato in provincia di Pistoia. Nonostante vi siano, nella sua opera, numerose composizioni a carattere profano, il suo genio predilesse per lo più la musica sacra.

Si prosegue con 'Fermarono i cieli' di Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), vescovo cattolico e compositore italia no, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, autore di opere letterarie, teologiche e di celebri melodie.

E per chiudere, 'Bianco Natale' di Irving Berlin composto nel 1942 e per cui il compositore ricevette anche l’Oscar per la migliore canzone. Il 3 ottobre del 1942 il brano, cantato da Bing Crosby, raggiunse il primo posto nella classifica americana. Da allora, il brano è uno dei grandi classici del Natale.

I biglietti sono gratuiti (max 2 a persona) e possono essere ritirati solo presso il Museo delle Sinopie il 14 e 15 dicembre dalle 9 alle 17.30 e la sera del concerto dalle 19.30 alle 20.50, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per e-mail.

Non c’è un settore riservato alle persone con disabilità e i biglietti sono gratuiti per tutti. Solo le persone a mobilità ridotta e in carrozzina che desiderano partecipare al concerto sono pregate di inviare un email a animamundi@opapisa.it affinché sia possibile garantire loro uno spazio adeguato, nell’osservanza delle norme di sicurezza.