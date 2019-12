Concerto di Natale alla Cattedrale di Pisa

Sabato 14 dicembre alle ore 21, nella Cattedrale di Pisa, torna l’appuntamento con il Concerto di Natale voluto e organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo di Fondazione Pisa. Interpreti di questa XV edizione la Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa, l’Orchestra da Camera di Mantova, diretti dal Maestra Riccardo Donati. Come di consueto, impreziosirà la serata il Coro di voci bianche della scuola di musica Buonamici di Pisa, diretto da Angela Ditaranto. Voci soliste Serena Bozzo soprano, Margherita Maria Sala mezzosoprano, Salvatore De Benedetto tenore e Piermarco Viñas basso. In programma di Joseph Haydn la Missa in Si bemolle Maggiore (Theresienmesse), Hob:XXII:12 per soli coro e orchestra, seguita da Nenia Bascadi autore anonimo, Dormi non piangere di Licinio Refice (1883-1954), Ninna Nanna Johannes Brahms (1833-1897), La Vergine degli angeli di Giuseppe Verdi (1813-1901) e il brano tradizionale Noël Noël.

In occasione del concerto il pubblico avrà la possibilità di sostenere, con una libera offerta, il progetto di solidarietà promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, 'Docce per i poveri'. Sono 194 le persone che nel 2018 hanno usufruito di questo servizio, per un totale di 2338 docce fatte. L'igiene personale è un bisogno essenziale dell’essere umano e il servizio docce della Caritas diocesana è in città l'unica possibilità di prendersi cura di sé per molte delle persone 'senza diritti'.

INGRESSO GRATUITO CON BIGLIETTO

I biglietti sono gratuiti (max 2 a persona) e possono essere ritirati solo presso il Museo delle Sinopie il 13 dicembre dalle 10:00 alle 18:30 e il 14 dicembre dalle 10:00 alle 20:45, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per e-mail. Non c’è un settore riservato alle persone con disabilità e i biglietti sono gratuiti per tutti. Solo le persone a mobilità ridotta e in carrozzina che desiderano partecipare al concerto sono pregate di inviare un email a animamundi@opapisa.it affinché sia possibile garantire loro uno spazio adeguato, nell’osservanza delle norme di sicurezza.

Per informazioni

www.opapisa.it

animamundi@opapisa.it