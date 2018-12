Il Concerto di Natale di Pisa Jazz al Lumiere

Mercoledì 19 picembre Pisa Jazz torna al Lumiere per il suo concerto di Natale.

Lo 'Swing Tentet' di Nico Gori, fresco della pubblicazione del disco di standard natalizi in swing 'The Tentet is coming to town' (Saifam, Novembre 2018), presenterà ufficialmente il nuovo cd nel quale il clarinettista, arrangiatore e band leader Nico Gori, ripropone col suo Nico Gori Swing 10tet non soltanto i classici jazz e swing ispirati al Natale, ormai familiari anche al pubblico europeo, ma anche vere e proprie chicche come 'Christmas Island' e 'Zat You Santa Claus'.

Insieme a Nico Gori Francesco Bosso.

L’inizio del concerto è previsto per le 21:30, il costo del biglietto va dai 10 ai 12 euro oltre i diritti di prevendita. Le prevendite sono disponibili sul circuito TicketOne.