Mi alma canta di San Lorenzo a Pagnatico in concerto di Natale per solidarietà

Concerto di Natale del Coro Mi Alma Canta di San Lorenzo a Pagnatico, il 17 Dicembre alle 21.15 nella Pieve romanica di Santa Maria, a Vicopisano. L'iniziativa rientra nella rassegna Natale a Vicopisano e Dicembre Solidale.

L'ingresso al concerto sarà libero e gratuito, le offerte saranno devolute all'associazione Amici della Strada Onlus di Pisa che offre assistenza alle persone senza fissa dimora della Zona Pisana.

L'Associazione è nata nel 1996 e i suoi volontari e le sue volontarie da allora incontrano le persone senza dimora portando loro qualcosa da mangiare, coperte, dando loro informazioni sui servizi a loro dedicati e tanto calore umano. Il cibo è anche un mezzo per entrare in relazione.

Fin dalla nascita dell'Associazione la cena viene preparata da un gruppo di signore della parrocchia di Ghezzano. Gli Amici della Strada sono soci di fioPSD (www.fiospd.org, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) e collaborano da sempre con il Progetto Homeless, nato su impulso della Caritas Diocesana di Pisa nel 1996 e finanziato dal Comune di Pisa e dalla Società della Salute Zona Pisana e portato avanti dalle cooperative sociali del territorio. La struttura che ospita il progetto si trova in Via Conte Fazio a Pisa e comprende un asilo notturno, un centro diurno e uno sportello d'ascolto.