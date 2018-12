Noa in concerto a San Miniato

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, anche quest’anno, rinnova il suo appuntamento con il tradizionale concerto nella Chiesa di San Domenico in programma per il 20 dicembre, alle 21, in collaborazione con il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Ad esibirsi sarà l'artista Noa che con la sua voce diffonde gioia e voglia di vivere. Il suo canto mescola armoniosamente jazz, rock americano e suggestioni mediorientali, superando tutte le frontiere culturali. La sua interpretazione di Beautiful That Way di Nicola Piovani, tema principale della colonna sonora del film premio Oscar di Roberto Benigni 'La vita è bella' l’ha resa celebre in tutto il mondo. È stata la prima ebrea a cantare in Vaticano già venti anni fa, l'ultima esibizione del 2017 per Papa Francesco è rimasta memorabile grazie alla sua interpretazione di un'Ave Maria che ha commosso il mondo. Noa canta in sei lingue e ha portato la sua musica anche alla Casa Bianca e a Carnegie Hall. Achinoam Nini (Noa per tutti) è una stella acclamata della world music.

Nel concerto di San Miniato, Noa sarà accompagnata dal chitarrista Gil Dor, anche lui nato in Israele, compositore e arrangiatore, co-fondatore e direttore accademico della Scuola Rimon di Jazz e Musica Contemporanea. Si tratta di una collaborazione artistica fondamentale per Noa che, proprio grazie al sodalizio artistico con Gil Dor, ha messo a frutto le capacità e la fantasia compositiva che uno spiccato talento musicale ha profuso in lei. Il duo ha affascinato e incantato il pubblico di tutto il mondo con uno stile unico, passionale ed intelligente. Noa è molto amata e seguita in Italia, paese che gli ha tributato importanti riconoscimenti artistici quali il Premio della Critica 'Mia Martini' al Festival di Sanremo 2006 e il Premio Tenco sempre nel 2006. Il suo infaticabile e coraggioso impegno per la pace, le è valso una lunga lista di riconoscimenti tra cui 'Ambasciatrice di buona volontà della FAO', 'Cavaliere della Repubblica Italiana', il 'Christal Award' dal WWF, il 'Dove of Peace' ricevuto da Shimon Peres. Fino alla recente onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana consegnata dal presidente Mattarella ad agosto 2018 .