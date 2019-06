I Nomadi in concerto per la festa del Monte Pisano

Il tour estivo dei Nomadi farà tappa in Toscana, in occasione del concerto della prima Grande Festa del Montepisano del 14 e 15 giugno 2019 a San Giuliano Terme. Nell'ottica di creare un evento associabile al brand Montepisano, con risonanza non solo locale, DMC Montepisano, tour operator incoming per la destinazione, ha organizzato la Grande Festa del Monte Pisano un fine settimana di musica e sport. Il progetto è sostenuto dai 7 Comuni che amministrano il territorio del Monte Pisano ed in particolare dal Comune di San Giuliano Terme che, ospitando quest'anno l'evento, garantirà anche il proprio supporto logistico.

I Nomadi compiono quest'anno i 55 anni di attivtà. Il 31 maggio 2019 è uscito il nuovo album 'Milleanni', volutamente un concept album, contiene undici brani: due sono inediti "Mille anni e L'orizzonte di Damasco", le altre canzoni della tracklist attraversano il repertorio dei Nomadi dal 1973 sino ai giorni nostri. Tutte le canzoni sono legate da un filo, le tematiche trattate sono di attualità e rispecchiano il momento che stiamo vivendo, sia quelle scritte negli anni settanta, sia quelle più recenti. Domenica 9 giugno alle Officine Garibaldi a Pisa Beppe Carletti interverrà in una conferenza stampa per annunciare il tour estivo e raccontare 55 anni di storia della musica e di impegno sociale.

Il programma dei due giorni di festa

Oltre a promuovere il brand della Destinazione Monte Pisano e la sua aggregazione territoriale, l'iniziativa vuole sostenere due interventi di tutela ed educazione ambientale, che saranno realizzati grazie ai proventi dell'evento. Il primo si inserisce nelle attività di riqualificazione ambientale del Monte Pisano coordinate dalla Regione Toscana e si tratta del ripristino di un invaso antincendio situato in località Praticelli di Verruca danneggiato dall’incendio del 24 settembre 2018. Il secondo prevede la realizzazione di un corso di educazione ambientale tenuto da professionisti del settore, a favore degli alunni delle due scuole medie inferiori di S. Giuliano e Pontasserchio.

Il Programma (https://www.montepisano.travel/la-grande-festa-del-monte-pisano/)