Gran Concerto in Sala delle Baleari

Sabato 20 gennaio alle 17.30 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti l’assessorato alla Cultura del Comune di Pisa ha organizzato un Gran Concerto dal titolo 'Rondò', tenuto dai maestri della Scuola di musica del Litoralepisano. I docenti che suoneranno le musiche dal 'Rondò veneziano' sono Alessandra Cavallini al Clarinetto, Silvia Casalino al Flauto traverso, Debora Giovannelli al Violino, Marta Degl'Innocenti alla Viola, Andrea Marra alla Chitarra classica, Matteo Quiriconi alla Chitarra Acustica, Andrea Ghelli alla Batteria, PierGiorgio Spezia al Basso.

L’ingresso al concerto è libero e aperto a tutti. Si ricorda che l’ingresso a Palazzo Gambacorti è temporaneamente spostato in via Toselli.

Per informazioni: Scuola di Musica del Litoralepisano, tel. 3665457722.