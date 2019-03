L’Associazione ex-Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna presenta per la rassegna “Strumenti musicali fra tradizione colta e tradizione popolare” il concerto “Saudade” con Anna Ulivieri-flauto, Simona Liguori-viola, Stefano Quaglieri chitarra; musiche di M. D.Pujol, H. Villa-Lobos, A. Montes, A. Piazzolla.

“SAUDADE” è un viaggio in Sud-America accompagnato da quel sentimento, misto di nostalgia del passato e aspettativa per il futuro, proprio dei navigatori europei che alla fine del XV secolo raggiunsero su caravelle e galeoni i territori di un continente fino a quel momento a loro sconosciuto e delle donne che scrutarono l’orizzonte in attesa del loro temuto non ritorno, degli africani strappati dalla propria patria come schiavi e degli indios che videro il loro territorio trasfigurato dall’arrivo dei colonizzatori.

La saudade è oggi un sentimento, un modo di vivere, di pensare, di sentire, un legame con il passato o un recupero della memoria del singolo o della comunità, che si proietta nel presente e nel futuro, un ponte fra persone, un legame tra luoghi diversi che convivono nella coscienza e nell’anima.