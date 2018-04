Concerto dell’orchestra e del coro degli Istituti Comprensivi di Pisa al Teatro Verdi

Si terrà nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 aprile, nella suggestiva cornice del Teatro Verdi, il tradizionale Concerto dell’orchestra e del coro degli Istituti Comprensivi di Pisa: per la sesta volta solcheranno il palcoscenico prestigioso del teatro alunni delle scuole di Pisa, per suonare e cantare insieme, formando un’orchestra delle scuole secondarie di 150 elementi e un coro delle scuole primarie di 170 voci, tutti uniti a dimostrare la forza educativa della musica.

“Gli alunni provengono dai 7 Istituti Comprensivi di Pisa - ha spiegato la professoressa Licia Di Bugno, promotrice e coordinatrice della 'rete per la musica' - e da ottobre si stanno preparando sotto la guida dei loro docenti per realizzare una performance che è la punta di diamante di un lavoro iniziato tra i banchi della scuola d’infanzia e primaria, quando la musica è stata la scoperta di sé, dei suoni del corpo, del ritmo, della danza, e poi pian piano è diventata orchestra e coro a più voci. Questo è l’obiettivo del progetto 'Una rete per la musica' che dal 2007 forma i docenti delle scuole affinché la musica sia un veicolo insostituibile di crescita, educazione e formazione dell’individuo. Come Rete abbiano raggiunto diversi obiettivi - conclude la professoressa - e abbiamo vinto un progetto Europeo Erasmus ( Italia – Portogallo e Serbia), di cui siamo capofila, che consentirà per i prossimi 3 anni di fornire formazione agli insegnanti e Campus musicali internazionali per 54 ragazzi e ragazze”.

Tre le repliche previste quest’anno. Gli spettacoli del 12 aprile saranno due: alle ore 10 per le scuole (sono attesi 300 spettatori delle scuole primarie e medie di Pisa) e alle 17 per i genitori e per la città. Venerdì 13 aprile un unico spettacolo alle 17 per i genitori e la città.

Lo spettacolo, promosso da Comune di Pisa, Fondazione Teatro Verdi e Società Italiana per l’educazione musicale, è inserito nel programma Culturèducazione ideato dal Comune con il Teatro di Pisa, per parlare al grande pubblico di grandi temi educativi, il vero, il bene, il bello, i molti talenti e la diversità, e come e quanto la consapevolezza di questi temi e della loro effettiva praticabilità possa avere un impatto straordinario sulla crescita dei più piccoli, della comunità nel complesso, e persino dell'economia. Sul palco del Verdi a parlare di musica ci sarà il direttore artistico del Teatro Verdi Stefano Vizioli.

“In questa conclusiva della nostra amministrazione lo spettacolo mi consente di tracciare un breve bilancio di attività in questo settore - ha sottolineato l’assessore Marilù Chiofalo - dal 2008 ad oggi abbiamo fatto diversi passi avanti nella diffusione della cultura musicale. Sono stati potenziati i due Istituti Comprensivi, il Tongiorgi ed il Fibonacci, che già avevano un indirizzo musicale ed è stato attivato il Liceo Musicale che oggi arriva ai suoi primi 5 anni di attività. Abbiamo cercato di accompagnare la crescita delle competenze musicali accogliendo suggerimenti e proposte della rete musicale soprattutto nel campo della formazione per far crescere l’alfabetizzazione musicale primaria. Il tutto collaborando anche a livello nazionale per la redazione dei decreti applicativi della legge 107 che prevedono grande attenzione alla cultura musicale. Come Comune abbiamo strutturalmente inserito l’educazione musicale in tutti i piani di educazione non formale tanto che nelle attività di ludoteche e campi solari è sempre prevista l’attività musicale. Infine abbiamo cercato, insieme all’assessorato alla cultura, di supportare e sostenere le associazioni e le scuole di musica del territorio perché anche loro potessero moltiplicare la loro opera di diffusione dell’educazione musicale”.

Nello spettacolo di quest’anno si potrà assistere a performances strumentali e corali attraverso la molteplicità degli strumenti studiati nelle varie scuole: quindi si inizierà con un nutrito ensemble di flauti dolci che accompagneranno lo splendido coro della primaria, assistiti da pianoforti e percussioni, diretti dal prof. Marco Baldacci dell’IC Gamerra. Seguiranno ensemble di archi, flauti traversi, clarinetti, chitarre, diretti da docenti di strumento degli IICC Fibonacci e Tongiorgi. Nella seconda parte del concerto si esibirà la grande orchestra unitaria eseguendo quattro brani e poi suonandone altri due unitamente al coro della scuola primaria. Il direttore dell’orchestra e del coro unitario è il maestro Stefano Barandoni, docente dell’IC Toniolo. Gli arrangiamenti della maggior parte dei brani sono stati scritti dal maestro Claudiano Pallottini.

Il tema dello spettacolo di quest’anno è la grande musica da film, a riprova di come le immagini siano estremamente influenzate dalla musica che li accompagna e di come la musica parli al cuore dell’uomo che guarda e segue la vicenda.