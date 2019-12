Tante le iniziative in programma sabato 7 dicembre a Pontedera, con l'inizio della prima giornata di pedonalizzazione di via I Maggio. Previsto uno spettacolo con musica in piazza Belfiore, dalle ore 17, con il concerto di Sunymao e le musiche dei più famosi cartoni animati giapponesi, insieme al Cosplay di 'Era Ludica' e direttamente dal programma tv All Togheter Now di Canale 5. Contemporaneamente, nella centralissima via Roma, per l'intera giornata sarà possibile frequentare il mercatino natalizio dei floro-vivaisti.