'Concerto per Telethon' al Cnr di Pisa

E’ un evento divenuto un appuntamento fisso già da quindici anni ed ogni anno si è arricchito della partecipazione di nuovi artisti. Quest’anno la novità è costituita dall’esibizione del Gruppo Giovanile della Filarmonica Puccini, i 'W la Banda', giovani strumentisti da 10 a 15 anni, ma ci sarà anche la soprano Chiara Meucci ed altri artisti a sorpresa.

Lo spettacolo è dedicato alla raccolta fondi in favore di Telethon per il suo impegno nella ricerca di cure per le gravi malattie che ancora non hanno farmaci ad esse dedicati.

L'ingresso è gratuito ed è lasciata alla facoltà degli spettatori donare un contributo all’ingresso in favore di Telethon.