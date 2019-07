Concerto tributo a Ennio Morricone

Il pianista compositore cascinese Massimo Barsotti e i Gold&nCast si esibiranno, in prima assoluta il 28 luglio in Piazza dei Caduti a Cascina, con un programma omaggio al compositore Ennio Morricone.

Si potranno ascoltare alcune tra le più celebri colonne sonore del grande musicista come C’era una volta il west, Giù la testa, Nuovo cinema paradiso, Gabriel’s oboe etc.. appositamente ri-elaborate dal M° Barsotti e trasformate in brani originali per pianoforte e orchestra di fiati che saranno eseguite per la prima volta in assoluto.

L'ingresso è libero.