Concita De Gregorio all'Arsenale con 'Lievito Madre'

In occasione degli eventi organizzati dal Comune di Pisa in collaborazione con la Casa della Donna per 'Il Marzo delle donne', lunedì 12 alle 21 la giornalista e regista Concita De Gregorio presenterà al cinema Arsenale il suo 'Lievito Madre - Le Ragazze del secolo scorso', realizzato con Esmeralda Calabria.

Prima della proiezione, l'autrice dialogherà con Marilù Chiofalo, Assessore alle Pari opportunità del Comune di Pisa e incontrerà poi il pubblico del Cineclub.

Presentato nella sezione 'Proiezioni Speciali della 74'. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 'Lievito Madre' mostra il volto delle donne che hanno fatto grande l’Italia del Novecento.

Il lavoro nasce dal progetto di Concita De Gregorio 'Cosa Pensano le Ragazze', un’opera collettiva durata quattro anni durante i quali sono state raccolte mille interviste a donne di tutte le età.