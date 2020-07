Torna il cinema sulla spiaggia al Bagno degli Americani

La storica rassegna cinematografica curata e organizzata dal Cineclub Arsenale avrà luogo dal 7 al 10 luglio, con l'ormai celebre maxischermo gonfiabile 14 metri per 9, uno dei più grandi schermi portatili d'Italia.

Partenza martedì 7 luglio con 'Ritorno al futuro', il celebre lavoro di Robert Zemeckis del 1985 (quindi il primo capitolo della saga).

Mercoledì 8 spazio al film d'animazione "Il libro della giungla" (1967), classico Disney ispirato alle storie di Mowgli dell'omonimo libro di Rudyard Kipling.

Giovedì 9 è in programma la commedia musicale "The Blues Brothers". Datata 1980, la pellicola è diretta da John Landis e interpretata da John Belushi e Dan Aykroyd.

Si chiude con il ritorno di Quentin Tarantino venerdì 10 luglio, quando sarà proiettato 'Bastardi senza gloria', suo lavoro del 2009 con Brad Pitt e Christoph Waltz.

Orario previsto per l'inizio degli spettacoli: 21.30. Non sarà necessaria la prenotazione. Bar e ristorante (Luigi's Burger) saranno aperti e operativi, anche in questo caso senza prenotazione.