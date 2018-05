Conferenza di Angelo Scribano alle Officine Garibaldi

L’Associazione Culturale Dannunziana si affida a Angelo Scribano, fisico di fama internazionale e in passato ai vertici dei maggiori centri di ricerca, per indagare sul tempo e i suoi misteri, nella conferenza 'La freccia del tempo', in programma giovedì 10 maggio alle ore 17 alle Officine Garibaldi.

Nell’esperienza comune il tempo ha un’unica e irreversibile direzione, suggerita dagli stessi accadimenti vengono vissuti, per i quali sono concepite cause ed effetti, dunque un prima e un dopo.

Le leggi della fisica ipotizzano invece un tempo che esiste immutabile, per cosi dire 'al di fuori del tempo'. L’intervento del professor Scribano affronterà queste e altre sfide della mente, che conducono fino all’emergere della dimensione temporale, con il Big Bang all’origine del mondo.

La conferenza sarà introdotta dall’avvocato Patrizia Ciardi, presidente di Dannunziana.