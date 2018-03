'Le fortezze del confine Pisa-Lucca': conferenza

'Le fortezze del confine Pisa-Lucca, dalla difesa alla promozione del territorio. I beni storico-architettonici della Valdiserchio da fattori di divisione a oggetto di collaborazione oltre i confini amministrativi'.

La conferenza è in programma per venerdì 23 marzo 2018, ore 17 presso la prestigiosa location del Palazzo del Consiglio dei Dodici in Piazza dei Cavalieri.

Saranno presentate le prospettive di valorizzazione del sistema di torri e castelli, i beni storici oggetto del percorso, il gruppo di associazioni promotrici, le prospettive future.

Interverranno i rappresentanti delle associazioni e il prof. ing. Marco Giorgio Bevilacqua, Destec Università di Pisa; il presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura; Alessio Piccioli, presidente Club Alpino Italiano sezione di Pisa; Andrea Del Sarto, responsabile sentieristica Monte Pisano, Club Alpino Italiano sezione di Pisa.